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29 ноября, 23:55

Артюхин назвал попадание Кадейкина на матч звезд КХЛ абсолютно заслуженным

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин рассказал, появление какого хоккеиста его приятно удивило в списке участников Матча звезд FONBET КХЛ-2025.

«Появление Александра Кадейкина в списке участников абсолютно заслуженное. В этом сезоне он раскрылся. Один из лучших его сезонов по игре и результативности», — сказал Артюхин Legalbet.

Нападающий «Трактора» Кадейкин впервые примет участие в Матче звезд КХЛ. В текущем регулярном чемпионате 31-летний форвард в 31 игре регулярного чемпионата набрал 23 (15+8) очка.

Уикенд Матча звезд КХЛ пройдет в Новосибирске на «Сибирь-Арене» 8 и 9 февраля 2025 года.

Источник: Legalbet
Александр Кадейкин
Евгений Артюхин
КХЛ
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