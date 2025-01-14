Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

FONBET Чемпионат КХЛ. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

14 января, 23:24

Артюхин объяснил, почему СКА решил разорвать контракт с Деанджело

Сергей Ярошенко
Telegram Дзен

Бывший нападающий СКА Евгений Артюхин назвал причины расторжения контракта армейского клуба с американским защитником Энтони Деанджело.

«Это игрок уровня НХЛ. Здесь ситуация с дисциплиной. Что я вижу в матчах: человек просто выходит и играет, как он хочет — не по заданию. Такое ощущение, что командный результат у него не на первом плане. Больше у него свои амбиции и своя игра. Игрок-то он классный, топовый. Привозит из-за игровой дисциплины, она его подводит. Хороший атакующий защитник, умеющий играть в обороне. Но почему-то он этого не делает на 100 процентов и относится к этому вальяжно. Он больше заточен на атаку и не хочет обороняться. Тут не расторгать надо, а разговором донести до него», — цитирует Артюхина Legalbet.ru.

23 сентября 2024 года Деанджело подписал годичный контракт с петербургским клубом. В составе армейцев хоккеист провел 34 матча, в которых набрал 32 (6+26) очка.

14 января СКА объявил о расторжении соглашения с игроком по семейным обстоятельствам.

В НХЛ 29-летний американец выступал за «Аризону», «Рейнджерс», «Каролину» и «Филадельфию».

Источник: Legalbet.ru
1
Евгений Артюхин
Тони Деанджело
КХЛ
ХК СКА
Читайте также
«Спартак» не выиграл чемпионство из-за Промеса. О чем врет Абаскаль, а где говорит правду
Отношения ЕС и Украины портятся из-за срыва газового транзита. И вот почему
Звезда из России может попасть на драфт женской НБА впервые за семь лет
Лавров заявил, что черные ящики AZAL не подтвердили часть данных из СМИ
Роскомнадзор назвал причину сбоя в Рунете
Пеп развелся с женой после 30 лет брака
Сегодня
Вчера
Неделя