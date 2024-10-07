Артюхин оценил шансы российских форвардов Шабанова и Аймурзина заиграть в НХЛ

Сегодня, 19:30
Бывший игрок ряда клубов КХЛ Евгений Артюхин отреагировал на информацию об интересе к нападающему «Трактора» Максиму Шабанову и форварду «Северстали» Данилу Аймурзину со стороны «Эдмонтона».
«Я считаю, что оба хоккеиста могут там заиграть. Наверное, у Шабанова чуть больше шансов за счет того, что он постарше, чуть опытнее. В его действиях есть стабильность, он — талантливый игрок. Он несколько сезонов играет ярко. Все это не случайность. Думаю, отъезд Аймурзина и Шабанова после этого сезона будет зависеть от них. Может, они не хотят играть в НХЛ. Возможно, им здесь комфортнее выступать, все-таки они не такие габаритные. Но если за океаном есть интерес, то пусть ребята пробуют свои силы», — цитирует Артюхина Legalbet.
В 12 матчах нового сезона FONBET чемпионата КХЛ 24-летний Шабанов набрал 14 (6+8) очков. 22-летний Аймурзин за 13 игр забросил 7 шайб и сделал 5 результативных передач.
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|Автомобилист
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|Трактор
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|3
|Ак Барс
|11
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|3
|16
|4
|Нефтехимик
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|6
|7
|15
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|Сибирь
|12
|7
|5
|14
|6
|Адмирал
|12
|6
|6
|14
|7
|Металлург Мг
|13
|6
|7
|12
|8
|Сал. Юлаев
|9
|6
|3
|12
|9
|Авангард
|13
|5
|8
|11
|10
|Лада
|13
|4
|9
|10
|11
|Амур
|12
|4
|8
|9
|12
|Барыс
|14
|2
|12
|5
|И
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Пилипенко Кирилл
Северсталь
|13
|14
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Абрамов Виталий
ЦСКА
|13
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Шабанов Максим
Трактор
|12
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Мерфи Тревор
Сибирь
|12
|14
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Гутик Даниил
Адмирал
|11
|13
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Шарипзянов Дамир
Авангард
|13
|13
|И
|Г
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Пилипенко Кирилл
Северсталь
|13
|8
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Барак Дерек
Витязь
|12
|7
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Абрамов Виталий
ЦСКА
|13
|7
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Аймурзин Данил
Северсталь
|13
|7
|
|
Широков Сергей
Сибирь
|10
|6
|
|
Пинчук Виталий
Динамо
|11
|6
|И
|П
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|13
|12
|
|
Гутик Даниил
Адмирал
|11
|11
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|12
|11
|
|
Пресс Робин
Металлург Мг
|13
|11
|
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Петан Ник
Ак Барс
|10
|9
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Бучельников Дмитрий
Витязь
|12
|9