Артюхин оценил шансы российских форвардов Шабанова и Аймурзина заиграть в НХЛ

Бывший игрок ряда клубов КХЛ Евгений Артюхин отреагировал на информацию об интересе к нападающему «Трактора» Максиму Шабанову и форварду «Северстали» Данилу Аймурзину со стороны «Эдмонтона».

«Я считаю, что оба хоккеиста могут там заиграть. Наверное, у Шабанова чуть больше шансов за счет того, что он постарше, чуть опытнее. В его действиях есть стабильность, он — талантливый игрок. Он несколько сезонов играет ярко. Все это не случайность. Думаю, отъезд Аймурзина и Шабанова после этого сезона будет зависеть от них. Может, они не хотят играть в НХЛ. Возможно, им здесь комфортнее выступать, все-таки они не такие габаритные. Но если за океаном есть интерес, то пусть ребята пробуют свои силы», — цитирует Артюхина Legalbet.

В 12 матчах нового сезона FONBET чемпионата КХЛ 24-летний Шабанов набрал 14 (6+8) очков. 22-летний Аймурзин за 13 игр забросил 7 шайб и сделал 5 результативных передач.