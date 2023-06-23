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Сегодня, 16:43

Артюхин поделился мнением о переходе Лайпсика в СКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-нападающий СКА и сборной России Евгений Артюхин поделился мнением о переходе в клуб Брендана Лайпсика.

«Лайпсик в СКА — это отличное решение для обеих сторон. В Петербурге вообще иностранцы всегда были сильные — и когда я еще играл, и уже после этого приезжали лучшие бомбардиры своих чемпионатов, отличные защитники, вратари. Да, не у всех с ходу получалось адаптироваться и показать свой уровень, кто-то проигрывал конкуренцию. И в этом смысле для СКА важно и здорово, что Лайпсик, как говорится, уже свой — в КХЛ он не первый год, знает, что тут и как, и показывает отличный стабильный уровень. В «Магнитке» он был в лидерах — не сомневаюсь, что и в СКА не потеряется. У армейцев серьезный выбор игроков, и найти для Брендана лучшее сочетание у тренерского штаба точно получится — он идеально подходит под активный хоккей, в который СКА играл в прошлом сезоне и, судя по персоналиям в трансферной кампании, хочет продолжать и дальше. В общем, для Питера это определенно отличное подписание в условиях не самого богатого выбора на рынке», — приводит слова Артюхина «Чемпионат».

Всего в КХЛ 29-летний канадский нападающий провел 204 матча, в которых набрал 142 очка — забросил 54 шайбы и отдал 88 результативных передач с показателем полезности «+33». В КХЛ Лайпсик выступал за «Металлург» и ЦСКА.

Источник: https://www.championat.com/hockey/news-5148141-artyuhin-dlya-ska-vazhno-chto-lajpsik-v-khl-uzhe-svoj.html
Евгений Артюхин
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
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