Артюхин: «Переход в «Авангард» хорошо повиляет на Окулова»

Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин оценил переход нападающего Константина Окулова из ЦСКА в «Авангард».

Троекратный обладатель Кубка Гагарина был обменян в «Авангард» на американского форварда Коула Кэсселса.

«Авангард» совершил хороший обмен. Окулов неудачно стартовал в этом сезоне. От него ожидали голов, передач, но, к сожалению, он не вышел на уровень прошлого года. Не думаю, что есть риск в Омске, что у него не пойдёт. Тут только плюсы: смена обстановки, новые партнёры, требования. Такая перезагрузка положительно повлияет. В «Авангарде» у него всё должно пойти», — цитирует Артюхина Legalbet.ru.

В нынешнем сезоне 29-летний нападающий набрал 16 (5+11) очков в 36 встречах.