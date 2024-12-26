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Сегодня, 21:21

Артюхин: «Переход в «Авангард» хорошо повиляет на Окулова»

Даниил Аршавский
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Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин оценил переход нападающего Константина Окулова из ЦСКА в «Авангард».

Троекратный обладатель Кубка Гагарина был обменян в «Авангард» на американского форварда Коула Кэсселса.

«Авангард» совершил хороший обмен. Окулов неудачно стартовал в этом сезоне. От него ожидали голов, передач, но, к сожалению, он не вышел на уровень прошлого года. Не думаю, что есть риск в Омске, что у него не пойдёт. Тут только плюсы: смена обстановки, новые партнёры, требования. Такая перезагрузка положительно повлияет. В «Авангарде» у него всё должно пойти», — цитирует Артюхина Legalbet.ru.

В нынешнем сезоне 29-летний нападающий набрал 16 (5+11) очков в 36 встречах.

Источник: Legalbet.ru
Евгений Артюхин
Константин Окулов
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК ЦСКА (Москва)
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