Артюхин: «Хоккей, который пропагандирует Ларионов, подходит для Кагарлицкого»

Бывший хоккеист Евгений Артюхин поделился мнением о переходе нападающего Дмитрия Кагарлицкого в «Торпедо».

«Это хороший переход и усиление для «Торпедо». Тот хоккей, который пропагандирует Ларионов, подходит для Дмитрия Кагарлицкого. Там молодая команда, у которой не хватает кубкового опыта. Взрослые ребята, например, Алексей Кручинин, ушли, и как раз на их места нужны такие игроки, как Кагарлицкий», — цитирует Артюхина «РБ Спорт».

34-летний Кагарлицкий заключил с «Торпедо» контракт на один год. В прошлом сезоне он выступал за «Ак Барс» и провел 67 матчей, в которых набрал 25 (15+10) очков.