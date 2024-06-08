Артюхин прокомментировал переход Радулова в «Локомотив»

Сегодня, 06:20
Бывший хоккеист Евгений Артюхин прокомментировал переход форварда Александра Радулова в «Локомотив».
— Это отличное усиление для «Локомотива». Я уверен, что Александр поможет команде, это опытный игрок. Там есть и молодые ребята, которые смогут учиться у него. Для Радулова тоже хорошо играть в этой команде.
— Другие эксперты считают, что Радулов добавит «Локомотиву» эмоций, которых не хватало команде в минувшем сезоне. Вы согласны с ними?
— Абсолютно согласен. Такой игрок, как Александр, заменит в «Локомотиве» Сергея Андронова и придаст эмоций. Он усилит большинство, в команде у него будут хорошие партнеры. Думаю, что связка Радулова с Максимом Шалуновым будет хорошо взаимодействовать. Если их поставят играть вместе, — цитирует Артюхина «РБ Спорт».
6 июня ярославский клуб объявил о подписании однолетнего контракта с 37-летним форвардом. В сезоне-2023/24 он сыграл 58 матчей за «Ак Барс» и набрал 40 (16+24) очков.