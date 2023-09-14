Артюхин считает, что Немировски доверяет игрокам и дает им больше свободы

Сегодня, 14:17
Экс-нападающий СКА и сборной России Евгений Артюхин высказал мнение о работе главного тренера «Сибири» Дэвида Немировски.
«На мой взгляд, на предсезонке надо чаще играть. Четыре игры все-таки мало. Объем нужен, чтобы подготовить команду, тем более новые хоккеисты, тренерский штаб, другая система. На все это нужна адаптация и время. Все через игры приходит. Игровая практика лучше сказывается, чем тренировки. Думаю, скоро у «Сибири» пойдет.
Как мне тренер сибиряков Немировски? Я с ним не пересекался, но, судя по его работе в «Торпедо», он давал результат. Мне нравится его североамериканский подход и менталитет: хоккеистам доверяют, дают больше свободы. У него нет каких-то олдскульных вещей, как раньше. Никого не загоняют в рамки, на сборы и так далее. Человеку надо дать шанс и смотреть на результат работы ближе к концу декабря», — приводит Legalbet слова Артюхина.
«Сибирь» идет на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ, набрав 5 очков в 5 играх. 15 сентября команда сыграет против «Сочи». Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.
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|10
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|3
|3
|12
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|14.09
|16:30
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Авангард – Адмирал
|- : -
|14.09
|17:00
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Сал. Юлаев – Ак Барс
|- : -
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Металлург Мг – Лада
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Трактор – Динамо Мн
|- : -
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|17:00
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Автомобилист – Нефтехимик
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|19:00
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Торпедо – Куньлунь РС
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