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28 декабря, 23:48

Артюхин: «СКА согласился на условия «Трактора» — за Карпухина отдайте Глотова»

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Бывший игрок СКА, ЦСКА, московского «Динамо» Евгений Артюхин прокомментировал обмен, который совершили СКА и «Трактор» в последний день работы рынка КХЛ.

«Я не думаю, что это из-за ошибки. Сам обмен меня удивил. Но уверен, что «Трактор» не хотел менять Карпухина на какого-то другого игрока, кроме Глотова, — вот и все. Руководители «Трактора» назвали свои условия, СКА на них согласился. Такое стечение обстоятельств», — сказал Артюхин «РБ Спорт».

В результате сделки клуб из Челябинска пополнили форвард Василий Глотов, защитник Арсений Коромыслов, СКА получил за них защитника Илью Карпухина, а также права на вратаря Руслана Хажеева (он играет в системе клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз»).

Источник: «РБ Спорт»
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