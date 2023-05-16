Артюхин заявил, что с переходом КХЛ на финско-канадские площадки хоккей в лиге стал динамичнее

Бывший нападающий СКА Евгений Артюхин считает, что финские и канадские хоккейные площадки помогают быстрее развиваться игрокам.

«Я всегда говорил, что от европейских площадок надо отказываться, все очень долго происходит. С переходом Континентальной хоккейной лиги на финско-канадские хоккейные площадки на льду стало меньше возни, и мало кто может отсидеться в обороне весь матч. К старому формату нельзя возвращаться. Сейчас только одни плюсы: динамичная и быстрая игра, прибавилось зрелищности, хоккеисты начали быстрее думать. В КХЛ повысилась конкуренция, молодые хоккеисты с детства привыкают к этим стандартам. Когда будут уезжать за океан, им не надо привыкать целый год к другой площадке», — цитирует Артюхина Legalbet.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2022/23 завершился 26 февраля. С 1 марта по 29 апреля прошли матчи плей-офф. Победителем Кубка Гагарина в этом году стал ЦСКА, который в финальной серии обыграл «Ак Барс» со счетом 4-3.