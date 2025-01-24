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Сегодня, 16:45

Аскаров: «У Шабанова запредельный характер. В молодежке он мог одной фразой разбудить раздевалку»

Иван Богун
Корреспондент
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Главный тренер «Челмета» Марат Аскаров, работавший с 2019 по 2024 год в «Белых Медведях», в интервью «СЭ» рассказал о становлении нападающего «Трактора» Максима Шабанова.

— Вам удалось застать Максима Шабанова в молодежке. Почему у него несколько затянулась дорога в КХЛ?

— Всегда было прекрасно видно, что парень талантливый. Все понимали это буквально с первых смен. Максим вырос на моих глазах. Почему у него затянулась дорога в «Трактор»? По разным причинам. Тут можно вспомнить, что на тот момент в «Тракторе» был ломовой состав, в который тяжело было пробиться молодому игроку.

Сейчас об этом говорить уже нет смысла. Теперь Шабанов — сложившийся хоккеист и один из лидеров команды. Все это прекрасно видят. Фанаты его любят. Парень играет в классный хоккей, и мы все этому рады.

— Многие скауты часто говорят про некоторых маленьких хоккеистов, что «они играют больше своего размера». Шабанов — тот самый случай?

— Думаю, да. Несмотря на свой рост, он очень сильный и крепкий хоккеист, который великолепно катается. А что самое главное в хоккее? Мышление, катание, физические кондиции. Как раз с этим у него все в порядке.

— Шабанов — один из самых злых игроков на льду, которых вы встречали?

— На сто процентов! У него характер просто запредельный! Помню, как в «Белых Медведях» главный тренер Алексей Борисович Заварухин говорил ему на правах капитана: «Макс, собирай команду!» Шабанову было достаточно одной фразы или одного взгляда, чтобы поднять или разбудить раздевалку. Он всегда вел парней за собой и был лидером. При этом в жизни он совершенно другой, — сказал Аскаров «СЭ».

Полностью интервью Марата Аскарова читайте на сайте «СЭ»

Хоккей
КХЛ
ХК Ермак
Максим Шабанов
ВХЛ
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