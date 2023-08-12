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Сегодня, 14:34

Ассистент генерального менеджера «Авангарда» Хабибулин покинул клуб

Мария Гусева
Корреспондент
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«Авангард» на официальном сайте сообщил, что ассистент генерального менеджера Рашид Хабибулин покинул клуб.

«Клуб благодарит Рашида Мулахмедовича за работу и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении «Авангарда».

«Авангард» в сезоне-2022/23 дошел до финала Восточной конференции, в котором уступил в серии «Ак Барсу» (1-4).

С 2019 года Хабибулин был селекционером «Авангарда» и советником председателя совета директоров Александра Крылова, который покинул клуб в мае этого года. В ноябре 2022 года Хабибулин стал генеральным менеджером «Авангарда». В апреле 2023 года эту должность занял Евгений Курьянов, а Хабибулин перешел на должность ассистента генерального менеджера.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
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