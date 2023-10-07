Атанасов: «Даже не думал о том, чтобы надевать корону. Просто стараюсь не отходить от своей игры»

Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов, отметившийся хет-триком в игре ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Динамо» (7:1), прокомментировал свою игру и рассказал о том, что чувствует, будучи одним из самых обсуждаемых молодых хоккеистов лиги.

— После матча против «Ак Барса» вы очень хорошо отзывались о своем напарнике Николае Коваленко. Какие вообще у вас отношения складываются в команде с ребятами?

— Хорошо влился в команду, у нас дружный коллектив, за счет постоянной коммуникации мы здорово со всеми ладим.

— Вы занимаете лидирующую строчку в команде по набранным очкам, после сегодняшнего хет-трика только укрепили свою позиции. Сезон только начался, но уже многие эксперты отмечают ваш уровень. Как относитесь ко всему этому? Что помогает не словить звезду?

— Я думаю, воспитание. Даже не думал о том, чтобы надевать корону, просто стараюсь не отходить от своей игры. Есть очень много примеров, когда игроки ловили звезду и затем потухали. Я так не хочу.

«Торпедо» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 23 очка в 15 играх.

Анна Бирюкова