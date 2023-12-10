Атанасов: «Верю, что Мостовой станет тренером»

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Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов оценил игру Александра Мостового на ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ. Экс-футболист «Спартака» и «Сельты» играл за сборную Дивизиона Боброва.
— Как вам Александр Мостовой на льду сегодня? Где от него больше пользы?
— Везде круто! И на скамейке атмосферу поддерживал , и на льду не выпадал, отлично смотрелся, — приводит «РБ Спорт» слова Атанасова.
— Верите, что он может стать тренером клуба РПЛ?
— Конечно, верю. Главное — верить в людей. Тогда у них все получится.
— Как вам арена? Чувствуете разницу с другими стадионами?
— Особых отличий нет. Понятно, что гораздо кроме, поскольку намного больше болельщиков. За счет этого и атмосфера лучше.
ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ-2023 проходил с 9 по 10 декабря в Санкт-Петербурге. Победу одержал Дивизион Харламова, который в финале обыграл Дивизион Тарасова (8:7 Б). Третье место заняла сборная Боброва.