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Сегодня, 22:29

Атанасов: «Верю, что Мостовой станет тренером»

Алина Савинова
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Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов оценил игру Александра Мостового на ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ. Экс-футболист «Спартака» и «Сельты» играл за сборную Дивизиона Боброва.

— Как вам Александр Мостовой на льду сегодня? Где от него больше пользы?

— Везде круто! И на скамейке атмосферу поддерживал , и на льду не выпадал, отлично смотрелся, — приводит «РБ Спорт» слова Атанасова.

— Верите, что он может стать тренером клуба РПЛ?

— Конечно, верю. Главное — верить в людей. Тогда у них все получится.

— Как вам арена? Чувствуете разницу с другими стадионами?

— Особых отличий нет. Понятно, что гораздо кроме, поскольку намного больше болельщиков. За счет этого и атмосфера лучше.

ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ-2023 проходил с 9 по 10 декабря в Санкт-Петербурге. Победу одержал Дивизион Харламова, который в финале обыграл Дивизион Тарасова (8:7 Б). Третье место заняла сборная Боброва.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/atanasov-veryu-chto-mostovoj-stanet-trenerom-glavnoe-verit-v-lyudej-togda-vse-poluchitsya/
Александр Мостовой
Василий Атанасов
Футбол
Хоккей
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