Атанасов: «Верю, что Мостовой станет тренером»

Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов оценил игру Александра Мостового на ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ. Экс-футболист «Спартака» и «Сельты» играл за сборную Дивизиона Боброва.

— Как вам Александр Мостовой на льду сегодня? Где от него больше пользы?

— Везде круто! И на скамейке атмосферу поддерживал , и на льду не выпадал, отлично смотрелся, — приводит «РБ Спорт» слова Атанасова.

— Верите, что он может стать тренером клуба РПЛ?

— Конечно, верю. Главное — верить в людей. Тогда у них все получится.

— Как вам арена? Чувствуете разницу с другими стадионами?

— Особых отличий нет. Понятно, что гораздо кроме, поскольку намного больше болельщиков. За счет этого и атмосфера лучше.

ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ-2023 проходил с 9 по 10 декабря в Санкт-Петербурге. Победу одержал Дивизион Харламова, который в финале обыграл Дивизион Тарасова (8:7 Б). Третье место заняла сборная Боброва.