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Сегодня, 21:02

Атанасов рассказал, в чем заключается мудрость Ларионова

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов рассказал, в чем заключается мудрость главного тренера команды Игоря Ларионова.

«Для меня загадка, как один человек способен разбираться абсолютно во всем. К нему можно обратиться за советом по любому поводу и получить ответ, который даже не приходил в голову. Допустим, у тебя есть три варианта решения проблемы, а он предложит четвертый. Потом удивляешься, как сам не додумался до этого», — приводит слова Атанасова RT.

63-летний Ларионов с 2022 года возглавляет «Торпедо». В текущем сезоне команда занимает пятое место на «Западе», набрав 59 очков в 48 матчах.

Источник: RT
Василий Атанасов
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
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