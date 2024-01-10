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Сегодня, 22:00

Атанасов сообщил о контактах с представителями клубов НХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов сообщил о контактах с представителями клубов НХЛ.

«На протяжении трех лет проводил беседы с представителями нескольких коллективов, но они выбрали других перспективных ребят. Ничего против этого не имею. Сейчас тоже контактирую с некоторыми командами НХЛ, только уже не по драфту. Конечно, конкретные названия раскрыть не могу. Речь о различных вариантах сотрудничества, например работе в тренировочном лагере. Пока у меня действующий контракт с «Торпедо», и я сконцентрирован на выступлении за нижегородцев. Еще не заглядываю так далеко в будущее», — приводит слова Атанасова RT.

21-летний форвард в текущем сезоне сыграл за «Торпедо» 43 матча и набрал 39 (19+20) очков.

Источник: RT
Василий Атанасов
НХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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