Атанасов сообщил о контактах с представителями клубов НХЛ

Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов сообщил о контактах с представителями клубов НХЛ.

«На протяжении трех лет проводил беседы с представителями нескольких коллективов, но они выбрали других перспективных ребят. Ничего против этого не имею. Сейчас тоже контактирую с некоторыми командами НХЛ, только уже не по драфту. Конечно, конкретные названия раскрыть не могу. Речь о различных вариантах сотрудничества, например работе в тренировочном лагере. Пока у меня действующий контракт с «Торпедо», и я сконцентрирован на выступлении за нижегородцев. Еще не заглядываю так далеко в будущее», — приводит слова Атанасова RT.

21-летний форвард в текущем сезоне сыграл за «Торпедо» 43 матча и набрал 39 (19+20) очков.