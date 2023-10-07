Василий Атанасов: «Не ожидал, что сегодня будет хет-трик»

Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов прокомментировал победу над московским «Динамо» (7:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

21-летний форвард оформил хет-трик.

— Не ожидал, что хет-трик будет, так получилось, — начал Атанасов. — Когда кепки полетели, я подумал: «Ох сколько, хватит, хватит».

— Второй период провели очень сильно сегодня. Обращали на это внимание во время установки?

— Это время, когда дальняя скамейка, можно не дать сопернику поменяться и на усталости их подловить.

— Когда голы один за одним залетают, нет ощущения, что происходит что-то странное?

— Нет, не было, была мысль, чтобы также продолжалось.

— Почему в третьем периоде так сбавили обороты?

— Обратили внимание больше на оборону, чтобы не дать сопернику вернуться в игру. Ждали свои моменты в атаке.

— Когда случился ключевой момент матча?

— Второй период, когда мы несколько голов кряду забили, поймали уверенность и немного дезориентировали соперника.

— Казалось, что играете сегодня дома.

— Да, наши лютые болельщики снова нас сегодня поддерживали. Мы безумно благодарны им за это. Показываем тот хоккей, в который умеем играть и который они любят.

— Можно сказать, что сегодняшний матч был лучшим в сезоне на данный момент?

— Второй период был пока лучшим в этом сезоне.

— Ожидали в третьем периоде, что соперник пойдет в драку?

— Были максимально сконцентрированы, ждали силовую борьбу, и были готовы к каким-то ударам, — сказал Атанасов.

«Торпедо» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 23 очка в 15 играх.