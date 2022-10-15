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КХЛ

Сегодня, 16:33

«Авангард» вел 3:1, но проиграл «Адмиралу» по буллитам

«Авангард» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил «Адмиралу» (3:4 Б). Победный буллит на счету форварда Михала Криштофа.

В составе команд по две шайбы забросили нападающие Рид Буше («Авангард») и Николай Елисеев («Адмирал»).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:4 Б (1:1, 2:0, 0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Буше — 7 (бол., Береглазов, Толчинский), 14:13 — 1:0. Криштоф — 4 (бол., Шулак, Червены), 17:18 — 1:1. Буше — 8 (Найт), 24:39 — 2:1. Жарков — 2 (Малыхин), 32:31 — 3:1. Елисеев — 3 (Валиев), 41:32 — 3:2. Елисеев — 4 (Уильямс, Криштоф), 47:12 — 3:3.

Победный буллит: Криштоф.

Вратари: Демченко — Лазушин.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 23 (8+7+8+0) — 29 (7+7+10+5).

Судьи: Оскирко, Щенев.

15 октября. Омск. G-Drive Арена.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/
КХЛ
ХК Авангард
ХК Адмирал
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