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Сегодня, 18:48

Дубль Беляева помог «Авангарду» обыграть «Адмирал»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Авангард» на домашнем льду одержал победу над «Адмиралом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил Рид Буше.

Дублем за омичей отметился Михаил Беляев, еще одну шайбу забросил Владимир Ткачев. За «Адмирал» отличились Прохор Корбит, Даниил Гутик и Тайлер Граовац.

«Авангард» с восемью очками занимает четвертое место в Восточной Конференции КХЛ. «Адмирал» с четырьмя баллами идет десятым на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:3 ОТ (0:0, 2:2, 1:1, 1:0)

Голы: Беляев — 1 (Гуляев), 27:33 — 1:0. Беляев — 2 (Мартынов, Пайгин), 35:04 — 2:0. Корбит — 1 (Голубев), 35:15 — 2:1. Гутик — 3 (Метальников, Варфоломеев), 38:59 — 2:2. Граовац — 1 (Фьоре), 41:12 — 2:3. Ткачев — 3, 58:22 — 3:3. Буше — 2 (Спунер, Шулак), 61:16 — 4:3.

Вратари: Демченко (57:34 — 58:22, 60:26) — Хомченко.

Штраф: 0 — 4.

Броски: 29 (5+15+8+1) — 25 (9+10+6+0).

Судьи: Бирин, Гофман.

14 сентября. Омск. G-Drive Арена.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Адмирал
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Западная конференция И В П О
1 Торпедо 4 4 0 8
2 Динамо М 6 4 2 8
3 Куньлунь РС 6 4 2 8
4 Спартак 5 3 2 6
5 Сочи 6 3 3 6
6 Локомотив 5 3 2 6
7 Северсталь 4 2 2 5
8 ЦСКА 6 2 4 5
9 Динамо Мн 5 2 3 5
10 СКА 5 2 3 4
11 Витязь 5 1 4 2
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 5 4 1 9
2 Ак Барс 5 4 1 8
3 Автомобилист 5 3 2 7
4 Авангард 4 3 1 6
5 Амур 6 3 3 6
6 Трактор 5 2 3 5
7 Сибирь 5 2 3 5
8 Сал. Юлаев 4 2 2 4
9 Лада 5 2 3 4
10 Адмирал 4 1 3 3
11 Нефтехимик 4 1 3 3
12 Барыс 5 0 5 3
Результаты / календарь
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12.09
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16.09
17.09
18.09
19.09
14.09 16:30
Авангард – Адмирал
 4 : 3 ОТ
14.09 17:00
Сал. Юлаев – Ак Барс
 - : -
14.09 17:00
Металлург Мг – Лада
 - : -
14.09 17:00
Трактор – Динамо Мн
 - : -
14.09 17:00
Автомобилист – Нефтехимик
 4 : 2
14.09 19:00
Торпедо – Куньлунь РС
 - : -
14.09 19:30
Витязь – Спартак
 - : -
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