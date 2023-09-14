Дубль Беляева помог «Авангарду» обыграть «Адмирал»

«Авангард» на домашнем льду одержал победу над «Адмиралом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил Рид Буше.

Дублем за омичей отметился Михаил Беляев, еще одну шайбу забросил Владимир Ткачев. За «Адмирал» отличились Прохор Корбит, Даниил Гутик и Тайлер Граовац.

«Авангард» с восемью очками занимает четвертое место в Восточной Конференции КХЛ. «Адмирал» с четырьмя баллами идет десятым на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:3 ОТ (0:0, 2:2, 1:1, 1:0)

Голы: Беляев — 1 (Гуляев), 27:33 — 1:0. Беляев — 2 (Мартынов, Пайгин), 35:04 — 2:0. Корбит — 1 (Голубев), 35:15 — 2:1. Гутик — 3 (Метальников, Варфоломеев), 38:59 — 2:2. Граовац — 1 (Фьоре), 41:12 — 2:3. Ткачев — 3, 58:22 — 3:3. Буше — 2 (Спунер, Шулак), 61:16 — 4:3.

Вратари: Демченко (57:34 — 58:22, 60:26) — Хомченко.

Штраф: 0 — 4.

Броски: 29 (5+15+8+1) — 25 (9+10+6+0).

Судьи: Бирин, Гофман.

14 сентября. Омск. G-Drive Арена.