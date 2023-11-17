«Авангард» по буллитам обыграл «Адмирал» в матче КХЛ

«Авангард» на домашнем льду по буллитам победил «Адмирал» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 2:1.

В основное время голы забили защитник владивостокского клуба Алексей Соловьев и защитник омичей Роман Абросимов.

Победный буллит в матче на счету нападающего «Авангарда» Владимира Ткачева.

«Авангард» набрал 43 очка и занимает второе место в Восточной конференции, «Адмирал» — 12-й (20 баллов).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Соловьев — 5 (Ртищев), 16:42 — 0:1. Абросимов — 1 (Ткачев, Киселевич), 53:44 — 1:1.

Победный буллит: Ткачев.

Вратари: Мишуров (60:08 — 61:16, 62:37) — С. В. Иванов.

Штраф: 8 — 14.

Броски: 48 (14+14+15+5) — 20 (3+9+7+1).

Судьи: Букин, Оскирко.

17 ноября. Омск. G-Drive Арена.