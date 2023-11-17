«Авангард» по буллитам обыграл «Адмирал» в матче КХЛ

Сегодня, 19:02
«Авангард» на домашнем льду по буллитам победил «Адмирал» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 2:1.
В основное время голы забили защитник владивостокского клуба Алексей Соловьев и защитник омичей Роман Абросимов.
Победный буллит в матче на счету нападающего «Авангарда» Владимира Ткачева.
«Авангард» набрал 43 очка и занимает второе место в Восточной конференции, «Адмирал» — 12-й (20 баллов).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Соловьев — 5 (Ртищев), 16:42 — 0:1. Абросимов — 1 (Ткачев, Киселевич), 53:44 — 1:1.
Победный буллит: Ткачев.
Вратари: Мишуров (60:08 — 61:16, 62:37) — С. В. Иванов.
Штраф: 8 — 14.
Броски: 48 (14+14+15+5) — 20 (3+9+7+1).
Судьи: Букин, Оскирко.
17 ноября. Омск. G-Drive Арена.