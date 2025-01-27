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Сегодня, 18:43

«Авангард» победил «Адмирал»

Руслан Минаев
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«Авангард» дома обыграл «Адмирал» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.

У хозяев две шайбы забросил Семен Чистяков, ассистентский дубль на счету Ильи Каблукова. Гол у гостей забил Аркадий Шестаков.

«Авангард» набрал 53 очка и занимает 6-е место в таблице Восточной конференции. «Адмирал» с 51 очком — на 7-й строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Буше — 21, 14:16 — 1:0. Чистяков — 13 (Каблуков, Шарипзянов), 37:56 — 2:0. Шестаков — 7 (Грман, Сошников), 41:44 — 2:1. Гуляев — 6 (Рейнгардт, Каблуков), 43:01 — 3:1. Чистяков — 14 (бол., Якупов, Игумнов), 46:24 — 4:1.

Вратари: Серебряков — Мишуров.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 39 (15+12+12) — 32 (11+7+14).

Судьи: Кулаков, Юдаков.

27 января. Омск. G-Drive Арена.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Адмирал
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