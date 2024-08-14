Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:31

«Адмирал» в товарищеском матче обыграл «Авангард»

Telegram Дзен

«Адмирал» в товарищеском матче обыграл «Авангард» со счетом 3:1.

В составе владивостокской команды отличились Павел Шэн, Александр Шевченко и Павел Коледов. У омичей гол на счету Павла Коледова, который забил броском из-под ноги.

20 августа «Авангард» сыграет с «Трактором» в Кубке Блинова.

Товарищеский матч

«Авангард» (Омск) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы: Шэн — 1 (бол.), 4:00 — 0:1. Шевченко — 1, 36:48 — 0:2. Старков — 1, 40:57 — 0:3. Коледов — 1, 48:38 — 1:3.

Вратари: Бердин (58:30) — Коновалов.

Судьи: Беляев, Сидоренко.

14 августа. Минск. Олимпик Арена.

КХЛ
ХК Авангард
ХК Адмирал
0
Читайте также
Гашек заявил, что хочет помочь россиянам вернуться на международную арену
Интерсекс-боксерша Иман Хелиф подала в суд на Илона Маска и Джоан Роулинг
Алаудинов заявил о плане ВСУ захватить Курскую АЭС к 11 августа
Месть за то, что запрещали избивать женщин. Хелиф подает в суд на Маска, Роулинг и Трампа
Гладков сообщил о введении режима ЧС на территории Белгородской области
Напавший на Курскую область командир ВСУ учился в Одессе
Популярное видео
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Плющев — о Ткачеве: «Потеря одного игрока не должна стать катастрофой для всей команды»