«Авангарл» и «Адмирал» в четверг, 14 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Игра состоится на «G-Drive Арене» в Омске, начало — в 16.30 по московскому времени.

Трансляцию матча «Авангард» — «Адмирал» можно посмотреть на телеканале КХЛ ТВ. Прямой эфир из Омска начнется в 16.15 по московскому времени.

Матч также покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск». Начало трансляции — в 16.20 по московскому времени.

Жители Омска смогут посмотреть матч в прямом эфире на телеканале «12». Прямая трансляция «Авангард» — «Адмирал» начнется в 19.20 по омскому времени.

События матча «Авангард» — «Адмирал» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Авангард» начал регулярный чемпионат КХЛ 2023 / 2024 с трех побед и одного поражения. Омичи в рамках домашней серии обыграли «Сибирь» (2:1), «Автомобилист» (3:2 ОТ) и «Барыс» (4:1), а единственное поражение потерпели 11 сентября от «Амура» (1:5).

«Адмирал» стартовал с одной победы и трех поражений. Клуб из Владивостока проиграл ЦСКА (1:4), «Витязь» (1:2 Б) и «Торпедо» (1:3), единственную победу одержал 8 сентября — над «Спартаком» в Москве (6:2).