«Ак Барс» благодаря голу Воронкова обыграл «Авангард» и повел в серии со счетом 3-1

«Ак Барс» на выезде обыграл «Авангард» в четвертом матче финала Восточной конференции — 1:0. Встреча прошла в Омске.

Единственный гол в игре в третьем периоде забил нападающий казанцев Дмитрий Воронков.

«Ак Барс» ведет в серии до четырех побед со счетом 3-1. Пятый матч пройдет 9 апреля в Казани, начало — в 17.00 по московскому времени.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. Финал. Четвертый матч

«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Воронков — 5 (Петров, Юдин), 54:13 — 0:1.

Вратари: Демченко (58:43) — Билялов.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 25 (6+10+9) — 27 (9+12+6).

Судьи: Бирин, Оленин.

7 апреля. Омск. G-Drive Арена.

Счет в серии: 1-3