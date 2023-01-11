«Ак Барс» на выезде обыграл «Авангард»

«Авангард» в Омске проиграл «Ак Барсу» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:2.

У казанцев шайбы на счету Дмитрия Воронкова и Ильи Сафонова, в составе омичей отличился Арсений Грицюк.

Казанский клуб одержал пятую победу подряд.

«Ак Барс» поднялся на шестое место в Восточной конференции — 59 очков в 49 матчах. «Авангард» идет третьим — 62 очка после 49 игр.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Воронков — 10 (Радулов, Войнов), 0:41 — 0:1. Грицюк — 10 (бол., Толчинский, Телегин), 3:53 — 1:1. Сафонов — 12, 47:31 — 1:2.

Вратари: Мишуров (59:00) — Билялов.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 24 (4+8+12) — 36 (14+16+6).

Судьи: Акузовский, Раводин.

11 января. Омск. «G-Drive Арена». 11503 зрителя.