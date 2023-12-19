«Ак Барс» победил «Авангард», Свечников оформил хет-трик

«Ак Барс» на выезде победил «Авангард» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:0.

У гостей голы забили Евгений Свечников (хет-трик) и Кирилл Семенов, который набрал свое 24-е (8+16) очко в этом сезоне.

«Ак Барс» выиграл третий матч у «Авангарда» в этом сезоне ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

Казанцы прервали серию из двух поражений подряд. «Ак Барс» набрал 50 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Победная серия «Авангарда» прервалась на четырех матчах. Омский клуб с 55 очками занимает 2-е место в таблице «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Голы: Семенов — 8 (Журавлев, Галиев), 24:45 — 0:1. Свечников — 5 (Миллер), 26:21 — 0:2. Свечников — 6 (п.в., Петров, Билялов), 56:46 — 0:3. Свечников — 7 (п.в., Галиев, Сафонов), 59:32 — 0:4.

Вратари: Проскуряков (56:14 — 56:46, 58:29 — 59:32) — Билялов.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 36 (8+12+16) — 26 (9+11+6).

Судьи: Белов, Ромасько.

19 декабря. Омск. G-Drive Арена. 12011 зрителей.