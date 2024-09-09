«Авангард» обыграл «Ак Барс» благодаря дублю Филатьева

«Авангард» на своем льду одержал победу над «Ак Барсом» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:1.

У омской команды дубль оформил Александр Филатьев и еще по шайбе в концовке встречи забросили Семен Чистяков и Игорь Мартынов. Илья Рейнгардт записал на свой счет две результативные передачи в этом матче. Единственный гол казанцев забил Николас Петан.

Клуб из Омска набрал 6 очков после 3 матчей и вышел на первое место в турнирной таблице Восточной конференции. Казанская команда (2 балла) опустилась на 9-ю позицию.

«Авангард» 11 сентября дома сыграет против «Амура». «Ак Барс» 14-го числа на своем льду примет «Металлург».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

Голы: Петан — 2 (Барабанов, Яшкин), 0:19 — 0:1. Филатьев — 1 (Рейнгардт, Кэсселз), 4:14 — 1:1. Филатьев — 2 (Коледов, Рейнгардт), 54:48 — 2:1. Чистяков — 1 (п.в., Галиев, Шарипзянов), 58:27 — 3:1. Мартынов — 1 (Злодеев, Шарипзянов), 59:42 — 4:1.

Вратари: Хомченко — Билялов (57:03 — 58:27).

Штраф: 2 — 0.

Броски: 25 (6+8+11) — 26 (10+9+7).

Судьи: Гамалей, Сергеев.

9 сентября. Омск. G-Drive Арена.