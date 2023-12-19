19 декабря «Авангард» на своем льду «G-Drive Арены» в Омске примет «Ак Барс» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 16.30 по московскому времени.

Телеканал «Матч ТВ» на ТВ и на сайте matchtv.ru в прямом эфире покажет видеотрансляцию встречи «Авангард» — «Ак Барс». Начало — в 16.20 мск. Игру также можно будет посмотреть в онлайн-сервисе Кинопоиск по подписке и на официальном сайте КХЛ.

«СЭ» в матч-центре проведет онлайн-трансляцию ключевых событий противостояния «Авангарда» и «Ак Барса».

Омичи с 55 баллами занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» находится на пятой строчке с 48 очками на Востоке.

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