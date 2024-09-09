«Авангард» и «Ак Барс» встретятся в матче КХЛ

«Авангард» примет «Ак Барс» в рамках ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в понедельник, 9 сентября. Игра пройдет на «G-Drive Арене» в Омске, начало — в 16.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал «КХЛ Prime», онлайн-платформа «Кинопоиск» по подписке, а также омский канал «12» для жителей региона. Трансляция начнется за 15 минут до матча. Основные события игры «Авангард» — «Ак Барс» будут доступны в матч-центре сайта «СЭ».

На старте нового сезона КХЛ «Авангард» обыграл «Сибирь» (2:1) и «Нефтехимик» (4:2). «Ак Барс» уступил «Салавату Юлаеву» (3:5) и победил «Торпедо» (3:2 Б).

В сезоне-2023/24 «Авангард» дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина, а «Ак Барс» выбыл в первом раунде плей-офф.