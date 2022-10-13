Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:45

Дубль и две голевых передачи Ткачева принесли «Авангарду» победу над «Амуром»

Иван Торопцев
Корреспондент

«Авангард» обыграл «Амур» на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:1.

В составе омичей дубль сделал Владимир Ткачев, также по одному разу отличились Арсений Грицюк и Рид Буше. Ткачев поучаствовал в голах Грицюка и Буше, помимо дубля на его счету 2 результативных передачи.

Единственную шайбу гостей забросил Иван Николишин.

«Авангард» занимает девятое место в таблице Восточной конференции с 15 очками в 17 матчах. «Амур» идет на последней, 11-й, строчке в конференции с 13 очками в 17 играх.

«Авангард» проведет следующий матч 15 октября дома против «Адмирала», «Амур» в этот же день встретится в гостях с «Барысом».

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Амур» (Хабаровск) — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Голы: Грицюк — 2 (бол., Ткачев, Чистяков), 7:04 — 1:0. Буше — 6 (Ткачев, Чистяков), 33:37 — 2:0. Николишин — 4, 39:36 — 2:1. Ткачев — 3 (А. Бродхерст, Буше), 55:26 — 3:1. Ткачев — 4 (А. Бродхерст, Буше), 57:37 — 4:1.

Вратари: Демченко — Калниньш.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 38 (15+18+5) — 15 (2+5+8).

Судьи: Кочетов, Фатеев.

13 октября. Омск. G-Drive Арена.

Владимир Ткачев (Авангард)
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Амур
1
0
Читайте также
Талалаев рассказал о необычных увлечениях футболистов, которые у него играли
Дед-силач без проблем победил Монсона. Он подтягивается 70 раз и выглядит как культурист
В ДНР сообщили о проникновении в регион диверсантов из «Азова»
Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении территории ДНР
В Киевской области заявили об ударах по объектам инфраструктуры
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Пинчук — о матче против «Спартака»: «Рыбар не любит отскоки. Поэтому надо больше набрасывать на ворота»

«Барыс» обыграл «Адмирал» и прервал серию из двух домашних поражений подряд