«Амур» на выезде обыграл «Авангард» в КХЛ

«Амур» в гостях одержал победу над «Авангардом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:1.

Дублями за хабаровчан отметились Дмитрий Шевченко и Артур Гиздатуллин. Еще одну шайбу забросил Ян Дрозд. За «Авангард» отличился Владимир Ткачев.

«Авангард» потерпел первое поражение в сезоне. С 6 очками омичи занимают четвертое место в Восточной Конференции. «Амур» с 4 баллами поднялся на седьмое место.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Амур» (Хабаровск) — 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

Голы: Шевченко — 1 (бол., Хохлачев), 19:13 — 0:1. Шевченко — 2 (бол., Рылов, Волгин), 25:28 — 0:2. Ткачев — 2 (Рейнгардт, Спунер), 29:15 — 1:2. Гиздатуллин — 2 (Хохлачев), 34:57 — 1:3. Гиздатуллин — 3 (Хохлачев), 41:38 — 1:4. Дрозг — 1 (Ли), 53:06 — 1:5.

Вратари: Демченко (Мишуров, 41:38) — Лозебников.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 36 (12+11+13) — 26 (5+14+7).

Судьи: Беляев, Кочетов.

11 сентября. Омск. G-Drive Арена. 10455 зрителей.