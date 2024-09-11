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Сегодня, 18:56

«Авангард» упустил победу в матче с «Амуром» и потерпел первое поражение в сезоне

Алина Савинова
«Авангард» уступил «Амуру» в матче КХЛ (2:3 Б).
Фото ХК «Авангард»
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«Авангард» на своем льду уступил «Амуру» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 2:3 Б.

Омская команда вела в счете 2:0 до третьего периода — заброшенными шайбами отметились Илья Рейнгардт и Даррен Диц. В третьей 20-минутке гости сравняли счет благодаря дублю Девина Броссо. Победитель определился в серии буллитов.

«Авангард» потерпел первое поражение в сезоне, но с 7 очками сохраняет лидерство в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» набрал 4 балла и поднялся на пятую строчку.

15 сентября «Авангард» на выезде сыграет против «Сибири». «Амур» в этот же день примет у себя «Куньлунь».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Амур» (Хабаровск) — 2:3 Б (2:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Рейнгардт — 2 (Дитц), 1:00 — 1:0. Дитц — 1 (бол., Макеев), 12:00 — 2:0. Броссо — 2 (К. Ли), 52:19 — 2:1. Броссо — 3 (Шевченко, Бродхерст), 59:04 — 2:2.

Победный буллит: Дрозг.

Вратари: Хомченко — Бобков (58:45 — 59:04).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 21 (8+4+8+1) — 25 (3+7+13+2).

Судьи: Гофман, Морозов.

11 сентября. Омск. G-Drive Арена.

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