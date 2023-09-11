Сегодня, 15:00
«Авангард» и «Амур» в понедельник, 11 сентября, проведут матч регулярного чемпионата КХЛ 2023 / 2024. Игра состоится на «G-Drive-Арене» в Омске, начало — в 16.30 по московскому времени.
Смотреть матч «Авангард» — «Амур» можно на платном телеканале КХЛ ТВ. Начало трансляции — в 16.15 по московскому времени. Кроме того, прямой эфир игры будет доступен на платформах «Кинопоиск» и Okko, онлайн начнется в 16.20 мск.
Жители Омска смогут посмотреть матч «Авангард» — «Амур» в прямом эфире на телеканале «12». Прямая трансляция начнется в 19.20 по местному времени.
Формальные события матча «Авангард» — «Амур» будут доступны в матч-центре «СЭ».
«Авангард» на старте регулярного чемпионата КХЛ 2023 / 2024 не потерпел ни одного поражения и набрал 6 очков. Омичи обыграли «Сибирь» (2:1), «Автомобилист» (3:2 ОТ) и казахстанский «Барыс» (4:1).
«Амур» начал сезон с одной победы и трех поражений и набрал 2 очка. Команда Андрея Мартемьянова обыграла «Витязь» (4:2), проиграла «Динамо» (1:3), «Спартаку» (3:5) и тольяттинской «Ладе» (1:5).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Куньлунь
|5
|4
|1
|8
|2
|Торпедо
|3
|3
|0
|6
|3
|ЦСКА
|5
|2
|3
|5
|4
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|5
|Динамо
|4
|2
|2
|4
|6
|СКА
|4
|2
|2
|4
|7
|Спартак
|4
|2
|2
|4
|8
|Динамо Мн
|4
|2
|2
|4
|9
|Локомотив
|3
|2
|1
|4
|10
|Сочи
|4
|1
|3
|2
|11
|Витязь
|5
|1
|4
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|4
|3
|1
|7
|2
|Автомобилист
|4
|3
|1
|7
|3
|Ак Барс
|4
|3
|1
|6
|4
|Авангард
|3
|3
|0
|6
|5
|Трактор
|4
|2
|2
|5
|6
|Сал. Юлаев
|3
|2
|1
|4
|7
|Сибирь
|4
|2
|2
|4
|8
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|9
|Лада
|4
|1
|3
|2
|10
|Амур
|4
|1
|3
|2
|11
|Барыс
|4
|0
|4
|2
|12
|Нефтехимик
|3
|0
|3
|1
|11.09
|16:30
|
Авангард – Амур
|- : -
|11.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Металлург Мг
|- : -
|11.09
|19:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|11.09
|19:00
|
Нефтехимик – Автомобилист
|- : -
|11.09
|19:30
|
Динамо – Барыс
|- : -