«Авангард» и «Амур» в понедельник, 11 сентября, проведут матч регулярного чемпионата КХЛ 2023 / 2024. Игра состоится на «G-Drive-Арене» в Омске, начало — в 16.30 по московскому времени.

Смотреть матч «Авангард» — «Амур» можно на платном телеканале КХЛ ТВ. Начало трансляции — в 16.15 по московскому времени. Кроме того, прямой эфир игры будет доступен на платформах «Кинопоиск» и Okko, онлайн начнется в 16.20 мск.

Жители Омска смогут посмотреть матч «Авангард» — «Амур» в прямом эфире на телеканале «12». Прямая трансляция начнется в 19.20 по местному времени.

Формальные события матча «Авангард» — «Амур» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Авангард» на старте регулярного чемпионата КХЛ 2023 / 2024 не потерпел ни одного поражения и набрал 6 очков. Омичи обыграли «Сибирь» (2:1), «Автомобилист» (3:2 ОТ) и казахстанский «Барыс» (4:1).

«Амур» начал сезон с одной победы и трех поражений и набрал 2 очка. Команда Андрея Мартемьянова обыграла «Витязь» (4:2), проиграла «Динамо» (1:3), «Спартаку» (3:5) и тольяттинской «Ладе» (1:5).