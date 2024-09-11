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Сегодня, 15:00

«Авангард» — «Амур»: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Авангард» сыграет с «Амуром» в регулярном чемпионате КХЛ 11 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Вей Линден (ХК «Авангард»).
Фото ХК «Авангард»
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«Авангард» сыграет с «Амуром» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в среду, 11 сентября. Матч пройдет в спортивном комплексе «G-Drive Арена» в Омске и начнется в 16.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Авангард» — «Амур» будут доступны на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажет телеканал КХЛ ТВ. Следить за игрой можно на официальном сайте КХЛ. Также матчи регулярного чемпионата КХЛ транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» (необходимо подключить платную подписку).

Жители Омска и Омской области смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «12». Начало эфира — в 19.15 по местному времени.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

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КХЛ
ХК Авангард
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