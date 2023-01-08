Гол Грицюка принес «Авангарду» победу над «Автомобилистом»

«Авангард» обыграл «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

Голами в составе омской команды отметились Корбэн Найт и Арсений Грицюк. За клуб из Екатеринбурга забил Даниил Тарасов.

«Автомобилист» проиграл девятый матч подряд, но пока еще сохраняет лидерство на «Востоке» (63 очка). «Авангард» находится на третьей строчке (62 очка).

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«Авангард» (Омск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Голы: Найт — 11 (Мирошниченко, Шарипзянов), 20:17 — 1:0. Тарасов — 4 (Ли, Романцев), 21:29 — 1:1. Грицюк — 9 (Толчинский, Дергачев), 35:36 — 2:1.

Вратари: Мишуров — Бобков (58:15).

Штраф: 4 — 12.

Броски: 24 (11+8+5) — 23 (4+6+13).

Судьи: Белов, Оскирко.

8 января. Омск. G-Drive Арена. 11880 зрителей.