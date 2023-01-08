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КХЛ

Сегодня, 16:14

Гол Грицюка принес «Авангарду» победу над «Автомобилистом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Авангард» обыграл «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

Голами в составе омской команды отметились Корбэн Найт и Арсений Грицюк. За клуб из Екатеринбурга забил Даниил Тарасов.

«Автомобилист» проиграл девятый матч подряд, но пока еще сохраняет лидерство на «Востоке» (63 очка). «Авангард» находится на третьей строчке (62 очка).

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Голы: Найт — 11 (Мирошниченко, Шарипзянов), 20:17 — 1:0. Тарасов — 4 (Ли, Романцев), 21:29 — 1:1. Грицюк — 9 (Толчинский, Дергачев), 35:36 — 2:1.

Вратари: Мишуров — Бобков (58:15).

Штраф: 4 — 12.

Броски: 24 (11+8+5) — 23 (4+6+13).

Судьи: Белов, Оскирко.

8 января. Омск. G-Drive Арена. 11880 зрителей.

КХЛ
ХК Авангард
ХК Автомобилист
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