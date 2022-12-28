«Авангард» с разгромным счетом обыграл «Автомобилист»

«Авангард» одержал победу над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:0.

В составе клуба из Омска отличились Сергей Толчинский, оформивший дубль, Дамир Шарипзянов, Рид Буше и Владимир Ткачев.

Для лидера Востока «Автомобилиста» это пятое поражение подряд. Всего в 44 играх екатеринбургская команда набрала 61 очко. «Авангард» с 56 очками поднялся на третью позицию в турнирной таблице Восточной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 5:0 (1:0, 4:0, 0:0)

Голы: Толчинский — 11 (Шарипзянов, Грицюк), 5:11 — 1:0. Шарипзянов — 4 (Телегин, Дергачев), 21:39 — 2:0. Толчинский — 12 (Ткачев, Белов), 26:40 — 3:0. Буше — 23 (Ткачев, Шарипзянов), 31:50 — 4:0. Ткачев — 12 (Буше), 39:07 — 5:0.

Вратари: Демченко — Галкин (Бобков, 21:39).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 16 (3+9+4) — 35 (12+9+14).

Судьи: Наумов, Фатеев.

28 декабря. Омск. G-Drive Арена.