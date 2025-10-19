Видео
19 октября, 16:24

«Авангард» в овертайме обыграл «Автомобилист в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото ХК «Авангард»

«Авангард» на домашнем льду победил «Автомобилист» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил Константин Окулов.

В основное время у омичей отличились Михаил Котляревский и Эндрю Потуральски. Шайбы гостей на счету Семен Кизимов и Стефан да Коста.

«Авангард» (24 очка) поднялся на второе место в Восточной конференции КХЛ. «Автомобилист» (24) уступает омичам по дополнительным показателям и идет третьим.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
19 октября, 14:00. G-Drive Арена (Омск)
Авангард
Автомобилист
Источник: Таблица КХЛ
4

  • mitchelll

    Ну естественно. На то и существует бригада судей, чтобы выбрать одну из сторон и на глазах у тысяч + сотен тысяч тв-болельщиков внаглую подсуживать им ! И слава Богу, что есть хоть один честный человек, который не стесняется во всеуслышание говорить об этом ! Прямо и честно ! Как и подобает настоящим героям !

    19.10.2025

  • 551766

    прежде чем писать "пургу",посмотрел хотя бы сколько штрафа у Авы и сколько у Авто. лишь бы высер очередной написать .

    19.10.2025

  • Adiоs Amigos R

    Чуток не дотерпели до булок...

    19.10.2025

  • Andrey Sakharov

    Естественно подсуживали курам

    19.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Хоккей
    КХЛ
    ХК Авангард
    ХК Автомобилист
