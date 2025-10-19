«Авангард» в овертайме обыграл «Автомобилист в КХЛ

«Авангард» на домашнем льду победил «Автомобилист» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил Константин Окулов.

В основное время у омичей отличились Михаил Котляревский и Эндрю Потуральски. Шайбы гостей на счету Семен Кизимов и Стефан да Коста.

«Авангард» (24 очка) поднялся на второе место в Восточной конференции КХЛ. «Автомобилист» (24) уступает омичам по дополнительным показателям и идет третьим.