«Авангард» в овертайме обыграл «Автомобилист в КХЛ

19 октября, 16:24
«Авангард» на домашнем льду победил «Автомобилист» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.
Победную шайбу в овертайме забросил Константин Окулов.
В основное время у омичей отличились Михаил Котляревский и Эндрю Потуральски. Шайбы гостей на счету Семен Кизимов и Стефан да Коста.
«Авангард» (24 очка) поднялся на второе место в Восточной конференции КХЛ. «Автомобилист» (24) уступает омичам по дополнительным показателям и идет третьим.
mitchelll
Ну естественно. На то и существует бригада судей, чтобы выбрать одну из сторон и на глазах у тысяч + сотен тысяч тв-болельщиков внаглую подсуживать им ! И слава Богу, что есть хоть один честный человек, который не стесняется во всеуслышание говорить об этом ! Прямо и честно ! Как и подобает настоящим героям !
19.10.2025
551766
прежде чем писать "пургу",посмотрел хотя бы сколько штрафа у Авы и сколько у Авто. лишь бы высер очередной написать .
19.10.2025
Adiоs Amigos R
Чуток не дотерпели до булок...
19.10.2025
Andrey Sakharov
Естественно подсуживали курам
19.10.2025