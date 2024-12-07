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Сегодня, 16:16

«Авангард» одержал победу над «Автомобилистом» благодаря дублю Буше и трем очкам Спунера

Алина Савинова
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«Авангард» на своем льду победил «Автомобилист» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2.

У омской команды дубль оформил Рид Буше и еще по голу забили Иван Игумнов и Райан Спунер, на счету которого также две результативные передачи. За гостей шайбы забросили Владимир Кузнецов и Максим Денежкин.

«Автомобилист» потерпел четвертое поражение подряд. Клуб из Екатеринбурга с 42 очками после 33 матчей располагается на четвертой позиции в таблице «Востока». «Авангард» набрал 32 балла в 33 играх и поднялся на восьмую строчку.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:2 (3:0, 1:1, 0:1)

Голы: Спунер — 4 (бол., Якупов, Меркли), 2:08 — 1:0. Игумнов — 3 (Воронков, Якупов), 9:12 — 2:0. Буше — 13 (Спунер, Башкиров), 17:30 — 3:0. Буше — 14 (Спунер, Галимов), 22:24 — 4:0. Кузнецов — 6 (Мэйсек, Дитц), 30:01 — 4:1. Денежкин — 5 (бол., Осипов, Кузнецов), 59:51 — 4:2.

Вратари: Хомченко — Галкин (Аликин, 20:00, 59:44 — 59:51).

Штраф: 12 — 8.

Броски: 14 (10+2+2) — 30 (9+12+9).

Судьи: Сергеев, Сидоренко.

7 декабря. Омск. G-Drive Арена.

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