Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 12:30

«Авангард» — «Автомобилист»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Авангард» и «Автомобилист» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Авангард», Telegram
Telegram Дзен

«Авангард» и «Автомобилист» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в субботу, 7 декабря. Игра пройдет на «G-Drive Арене» в Омске, и начнется в 14.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime». В Омске игру также транслирует местный канал «12».

Ключевые события игры «Авангарда» и «Автомобилиста» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В сезоне-2024/25 ранее «Автомобилист» дважды победил «Авангард» — со счетом 3:0 в сентябре и 4:2 в ноябре.

Обе команды провели по 32 матча в этом регулярном чемпионате КХЛ, «Авангард» набрал 30 очков, «Автомобилист» — 42. В предыдущей игре сезона омичи победили «Сочи» (6:0), а екатеринбуржцы уступили «Трактору» (1:3).

Матч «Авангард» — «Автомобилист» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Автомобилист
Читайте также
«Спартак» - «Пари НН», 7 декабря 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура РПЛ сезона 2024/2025
Правоохранители провели рейды по ночным клубам Москвы
Песков объяснил смену губернатора Курской области
Захарова призвала западные страны озаботиться спасением Украины
Хорхе Масвидаль женился на «Мисс Перу»
Международный день художника отметят 8 декабря
Сегодня
Вчера
Неделя