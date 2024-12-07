«Авангард» и «Автомобилист» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ

«Авангард» и «Автомобилист» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в субботу, 7 декабря. Игра пройдет на «G-Drive Арене» в Омске, и начнется в 14.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime». В Омске игру также транслирует местный канал «12».

Ключевые события игры «Авангарда» и «Автомобилиста» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В сезоне-2024/25 ранее «Автомобилист» дважды победил «Авангард» — со счетом 3:0 в сентябре и 4:2 в ноябре.

Обе команды провели по 32 матча в этом регулярном чемпионате КХЛ, «Авангард» набрал 30 очков, «Автомобилист» — 42. В предыдущей игре сезона омичи победили «Сочи» (6:0), а екатеринбуржцы уступили «Трактору» (1:3).

Матч «Авангард» — «Автомобилист» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс