Сегодня, 15:00
«Авангард» и «Автомобилист» в четверг, 7 сентября, встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ 2023 / 2024. Игра пройдет в Омске на «G-Drive Арене», начало — в 16.30 по московскому времени.
Прямая трансляция матча «Авангард» — «Автомобилист» будет доступна на телеканале «КХЛ Prime». Эфир начнется в 16.20 по московскому времени. Также игру в Омске можно будет посмотреть на платформах Кинопоиск и «ОККО Спорт».
Жители Омска смогут посмотреть матч «Авангард» — «Автомобилист» в прямом эфире телеканала «12». Трансляция начнется в 19.15 по местному времени.
Формальные события матча «Авангард» — «Автомобилист» будут доступны в матч-центре «СЭ».
«Авангард» провел только один матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Омичи на домашней площадке обыграли со счетом 2:1. «Автомобилист» сыграл два матча, в которых обыграл «Металлург» в овертайме 3:2 и «Салават Юлаев» со счетом 2:1.
|7.09
|15:30
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Сибирь – Барыс
|- : -
|7.09
|16:30
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Авангард – Автомобилист
|- : -
|7.09
|19:30
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Динамо – Металлург Мг
|- : -