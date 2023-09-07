«Авангард» и «Автомобилист» в четверг, 7 сентября, встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ 2023 / 2024. Игра пройдет в Омске на «G-Drive Арене», начало — в 16.30 по московскому времени.

Прямая трансляция матча «Авангард» — «Автомобилист» будет доступна на телеканале «КХЛ Prime». Эфир начнется в 16.20 по московскому времени. Также игру в Омске можно будет посмотреть на платформах Кинопоиск и «ОККО Спорт».

Жители Омска смогут посмотреть матч «Авангард» — «Автомобилист» в прямом эфире телеканала «12». Трансляция начнется в 19.15 по местному времени.

Формальные события матча «Авангард» — «Автомобилист» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Авангард» провел только один матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Омичи на домашней площадке обыграли со счетом 2:1. «Автомобилист» сыграл два матча, в которых обыграл «Металлург» в овертайме 3:2 и «Салават Юлаев» со счетом 2:1.