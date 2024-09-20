Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:30

«Авангард» — «Автомобилист»: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Авангард» сыграет с «Автомобилистом» в матче КХЛ 20 сентября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«Авангард» примет «Автомобилист» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в пятницу, 20 сентября. Матч состоится на «G-Drive Арене» в Омске, начало — в 16.30 по московскому времени.

Трансляцию игры «Авангард» — «Автомобилист» в прямом эфире покажут каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Все матчи сезона КХЛ транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» (контент сервиса доступен при наличии подписки).

Кроме того, трансляцию матча «Авангард» — «Автомобилист» проведет омский телеканал «12» (начало эфира в 19.15 по местному времени) для жителей этого города.

Ключевые события и результат противостояния «Авангард» — «Автомобилист» вы можете найти в матч-центре сайта «СЭ».

В этом регулярном чемпионате команды из Омска и Екатеринбурга набрали по 7 очков в 6 матчах.

ХК Авангард
ХК Автомобилист

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Захарова сообщила о наличии данных по концлагерям ВСУ в российском приграничье
В результате нападения на офис Wildberries погиб сотрудник охраны
Запрет на ввоз продуктов из стран Запада привел к росту экономики России. И вот почему
Глушенков заявил, что матчи сборной России с Вьетнамом его не мотивируют
Oasis: история группы из Манчестера, главные песни и альбомы, распад и воссоединение
Получает поздравления от Ротенберга, считает голы до рекорда Гретцки и отказывается играть до старости. Что происходит с Александром Овечкиным на 39-летие
Сегодня
Вчера
Неделя