Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:46

«Авангард» разгромил «Барыс», тройка Ткачев — Найт — Буше набрала 13 очков на троих

Иван Шитик
Корреспондент
25 октября. «Авангард» — «Барыс» — 6:0.
Фото ХК «Авангард».
Telegram Новости

«Авангард» разгромил «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Омский клуб на своем льду выиграл со счетом 6:0.

Тройка Владимир Ткачев — Корбэн Найт — Рид Буше набрала 13 очков на троих. На счету Найта три заброшенных шайбы, гол и ассистентский покер у Ткачева и Буше.

Еще один гол забил нападающий Владимир Брюквин.

Голкипер Василий Демченко сделал первый «сухарь» в нынешнем сезоне. Для него этот матч был 250-м в карьере в КХЛ.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Барыс» (Астана) — 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)

Голы: Буше — 11 (Ткачев), 2:31 — 1:0. Найт — 4 (Ткачев, Буше), 23:06 — 2:0. Ткачев — 6 (Буше), 25:22 — 3:0. Найт — 5 (Ткачев, Буше), 35:47 — 4:0. Брюквин — 4 (Дергачев), 45:41 — 5:0. Найт — 6 (Буше, Ткачев), 57:22 — 6:0.

Вратари: Демченко — Гудачек (Бояркин, 25:22).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 28 (6+12+10) — 18 (5+6+7).

Судьи: Сидоренко, Щенев.

25 октября. Омск. G-Drive Арена.

Владимир Ткачев (Авангард)
Рид Буше
ХК Авангард
ХК Барыс
1
0
Читайте также
Почему Роналду не играет за «МЮ»? Его враги — возраст, высокий прессинг и характер
Российскую чемпионку лишат золота Олимпиады. Почему ждали целых десять лет?
Киселев: ВС России нанесли подразделению ВСУ сокрушительный удар в районе Кременной
Умер бывший глава Пентагона Эштон Картер
Совладелец S7 Group Татьяна Филева ушла с поста генерального директора компании
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

СКА успешнее всех использует тренерские запросы в КХЛ

КХЛ: «Сибирь» победила «Спартак», «Авангард» разгромил «Барыс» и другие матчи 25 октября