«Авангард» и «Барыс» встретятся в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в среду, 29 октября. Матч пройдет на льду «G-Drive Арены» в Омске. Начало — в 16.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

29 октября, 16:30. G-Drive Арена (Омск) Авангард Барыс

Следить за ключевыми событиями игры «Авангард» — «Барыс» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале «КХЛ ТВ» и официальном сайте КХЛ. Жители Омска могут следить за игрой своей команды на телеканале «12» (начало эфира — в 19.30 по местному времени).

«Ястребы» набрали 25 очков в 19 матчах и занимают четвертое место в Восточной конференции. Команда из Астаны с 19 очками в 20 играх идет на седьмой строчке «Востока».