29 октября, 14:00
«Авангард» и «Барыс» встретятся в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в среду, 29 октября. Матч пройдет на льду «G-Drive Арены» в Омске. Начало — в 16.30 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями игры «Авангард» — «Барыс» можно в матч-центре на сайте «СЭ».
Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале «КХЛ ТВ» и официальном сайте КХЛ. Жители Омска могут следить за игрой своей команды на телеканале «12» (начало эфира — в 19.30 по местному времени).
«Ястребы» набрали 25 очков в 19 матчах и занимают четвертое место в Восточной конференции. Команда из Астаны с 19 очками в 20 играх идет на седьмой строчке «Востока».