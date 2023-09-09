«Авангард» одержал третью победу подряд, обыграв «Барыс»

Сегодня, 16:16
«Авангард» дома обыграл «Барыс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.
За омичей голами отметились Игорь Гераськин, Либор Шулак, Владимир Ткачев и Райан Спунер. У клуба из Астаны забил Нельсон Ножье.
«Авангард» одержал победы во всех трех стартовых матчах сезона и занимает третье место на «Востоке» (6 очков). «Барыс» находится на 10-й строчке (2 очка).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Барыс» (Астана) — 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
Голы: Ножье — 1 (бол., Барбер), 21:05 — 0:1. Гераськин — 2 (Панюков, Николишин), 35:54 — 1:1. Шулак — 1, 50:09 — 2:1. Ткачев — 1 (бол., Спунер, Буше), 54:00 — 3:1. Спунер — 2 (п.в., Михайлов, Ткачев), 59:24 — 4:1.
Вратари: Демченко — Паскуале (59:13 — 59:24).
Штраф: 6- 6.
Броски: 39 (9+14+16) — 14 (2+6+6).
Судьи: Раминг, Соин.
9 сентября. Омск. G-Drive Арена.
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