«Авангард» победил «Барыс», Окулов забросил две шайбы и сделал голевой пас

29 октября, 18:47
«Авангард» дома обыграл «Барыс» в матче FONBET чемпионате КХЛ — 4:3.
У хозяев 3 (2+1) очка набрал Константин Окулов. У гостей два гола забил Мэйсон Морелли.
«Авангард» прервал серию из двух поражений подряд. Омский клуб набрал 27 очков и занимает 4-е место в таблице Восточной конференции.
«Барыс» с 19 очками — на 7-й строчке.
URMA
Это наверное тот случай, когда победа не подтверждается своей игрой. Авангард по прежнему неубедителен. Да и сколько можно побеждать за счет вратаря?. Попытка перебегать соперника иногда идет во вред. А Барыс со второго тайма выглядел лучше Авангарда. По крайней мере взаимодействие игроков у них выглядела лучше. Что то не так в стане Омска.
