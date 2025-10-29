«Авангард» победил «Барыс», Окулов забросил две шайбы и сделал голевой пас

URMA

Это наверное тот случай, когда победа не подтверждается своей игрой. Авангард по прежнему неубедителен. Да и сколько можно побеждать за счет вратаря?. Попытка перебегать соперника иногда идет во вред. А Барыс со второго тайма выглядел лучше Авангарда. По крайней мере взаимодействие игроков у них выглядела лучше. Что то не так в стане Омска.

