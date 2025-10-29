Видео
29 октября, 18:47

«Авангард» победил «Барыс», Окулов забросил две шайбы и сделал голевой пас

Руслан Минаев
Хоккеисты «Авангарда».
Фото ХК Авангард

«Авангард» дома обыграл «Барыс» в матче FONBET чемпионате КХЛ — 4:3.

У хозяев 3 (2+1) очка набрал Константин Окулов. У гостей два гола забил Мэйсон Морелли.

«Авангард» прервал серию из двух поражений подряд. Омский клуб набрал 27 очков и занимает 4-е место в таблице Восточной конференции.

«Барыс» с 19 очками — на 7-й строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
29 октября, 16:30. G-Drive Арена (Омск)
Авангард
Барыс

2

  • URMA

    Это наверное тот случай, когда победа не подтверждается своей игрой. Авангард по прежнему неубедителен. Да и сколько можно побеждать за счет вратаря?. Попытка перебегать соперника иногда идет во вред. А Барыс со второго тайма выглядел лучше Авангарда. По крайней мере взаимодействие игроков у них выглядела лучше. Что то не так в стане Омска.

    29.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Хоккей
    КХЛ
    ХК Авангард
    ХК Барыс
