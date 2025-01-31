Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:51

«Авангард» на своем льду разгромил «Барыс»

Сергей Ярошенко
Telegram Дзен

«Авангард» дома крупно обыграл «Барыс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:1.

У хозяев дубль оформил Константин Окулов, голом и результативной передачей отметился Игорь Мартынов, два ассиста отдал Наиль Якупов, также по голу забили Илья Каблуков и Райан Спунер. У гостей единственную шайбу забросил Батырлан Муратов.

«Авангард» набрал 55 очков и занимает 6-е место в таблице Восточной конференции. «Барыс» с 28 очками — на последней 11-й строчке «Востока».

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Барыс» (Астана) — 5:1 (3:0, 0:1, 2:0)

Голы: Мартынов — 6 (Верба, Коледов), 6:28 — 1:0. Окулов — 8 (бол., Якупов, Фьоре), 7:01 — 2:0. Окулов — 9 (Спунер, Якупов), 16:11 — 3:0. Муратов — 2 (Бочаров), 26:13 — 3:1. Каблуков — 2 (Воронков, Кулик), 48:42 — 4:1. Спунер — 5 (Мартынов, Чистяков), 55:32 — 5:1.

Вратари: Бердин — Бояркин.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 33 (16+12+5) — 25 (11+11+3).

Судьи: Овчинников, Степучев.

31 января. Омск. G-Drive Арена.

КХЛ
ХК Авангард
ХК Барыс
Читайте также
Турнир UFC 312 пройдет в Австралии в ночь на 9 февраля
Медведчук заявил о признании Зеленским своей нелегитимности
Все, что нужно знать о Зимнем кубке РПЛ 2025
Вася Пельмень победил американца Лейна Вернса в реванше на Power Slap 11
СК установил личности пятерых убивших жителей Русского Поречного боевиков ВСУ
Главу Федерации фигурного катания Москвы заочно арестовали
Популярное видео
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Голы и травма Ливо, борьба за плей-офф, судейство в КХЛ
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя