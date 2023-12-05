«Авангард» победил «Барыс», Ткачев и Спунер отдали по две передачи

«Авангард» дома победил «Барыс» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 5:1.

У хозяев ассистентскими дублями отметились Владимир Ткачев и Райан Спунер. Ткачев оторвался в гонке бомбардиров КХЛ — 55 (15+40) очков.

Омский клуб одержал четвертую победу подряд. «Авангард» с 55 очками занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, уступая «Металлургу» по дополнительным показателям. «Барыс» с 31 очком занимает 11-е место в таблице «Востока».

19 декабря «Авангард» примет «Ак Барс», «Барыс» 7 декабря сыграет на выезде с «Сибирью».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Барыс» (Астана) — 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)

Голы: Игумнов — 3 (Венгрыжановский), 2:42 — 1:0. Филатьев — 1 (Ткачев, Спунер), 12:56 — 2:0. Рымарев — 2 (Нургалиев, Хенкель), 24:38 — 2:1. Шарипзянов — 7 (бол., Спунер, Телегин), 41:19 — 3:1. Николишин — 5 (Гераськин), 51:34 — 4:1. Чистяков — 2 (бол., Пьянов, Ткачев), 54:28 — 5:1.

Вратари: Мишуров — Шутов.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 42 (15+13+14) — 20 (12+7+1).

Судьи: Сидоренко, Шувалов.

5 декабря. Омск. G-Drive Арена. 11344 зрителя.