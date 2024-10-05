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Сегодня, 16:11

«Авангард» всухую победил «Барыс» в домашнем матче КХЛ

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«Авангард» на своем льду в матче FONBET Чемпионата КХЛ обыграл «Барыс» — 4:0. Три шайбы хозяева забросили в большинстве.

Для омской команды это вторая победа в 10 последних играх, казахстанская потерпела четвертое поражение подряд.

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Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Барыс» (Астана) — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Голы: Макеев — 3 (А.А. Соловьев), 28:51 — 1:0. Чистяков — 5 (Шарипзянов), 29:34 — 2:0. Буше — 3 (бол.), 47:45 — 3:0. Вей — 3 (бол., Спунер), 58:00 — 4:0.

Вратари: Хомченко — Маттссон.

Штраф: 4 — 6.

Судьи: Беляев, Мочалов.

5 октября. Омск. G-Drive Арена.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2024-2025/
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ХК Барыс

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