Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:11

«Авангард» обыграл в овертайме «Барыс» в Кубке Блинова

Telegram Дзен

«Авангард» одержал победу над «Барысом» в матче FONBET Кубка Блинова — 4:3 ОТ.

В составе омской команды шайбы забросили Даррен Диц, Александр Филатьев и Коул Касселс, оформивший дубль. У «Барыса» голы на счету Коннора Смита, Всеволода Логвина и Уэйда Эллисона.

В следующем матче турнира «Авангард» сыграет с «Локомотивом» 23 августа, а «Барыс» днем ранее встретится с «Сибирью».

FONBET Кубок Блинова

«Авангард» (Омск) — «Барыс» (Астана) — 4:3 ОТ (1:0, 2:2, 0:1, 1:0)

Голы: Кэсселз — 1 (Яремчук, Бойков), 10:04 — 1:0. Дитц — 1 (бол., Яремчук, Макеев), 20:42 — 2:0. Филатьев — 1 (Беляев, Яремчук), 25:59 — 3:0. Смит — 3 (мен.), 36:25 — 3:1. Логвин — 1 (Камалов, Шайхмедденов), 39:27 — 3:2. Эллисон — 1 (бол., Маклеод), 43:17 — 3:3. Кэсселз — 2 (Макеев, Дитц), 60:40 — 4:3.

Вратари: Проскуряков — Маттссон.

Штраф: 4 — 12.

Судьи: Белов, Оскирко.

21 августа. Омск. G-Drive Арена.

Хоккей
ХК Авангард
ХК Барыс
0
Читайте также
Экс-следователь ВАДА требует создания независимого антидопингового агентства
В 2024 году персонажу Чебурашке исполнится 58 лет
Опубликованы кадры брошенных позиций ВСУ в Нью-Йорке с американским оружием
Обладатель Кубка Стэнли хочет в «Ак Барс», «СЮ» отказался от казанского ветерана. Главные трансферные новости КХЛ на 21 августа
Кадыров презентовал Путину макет названного в честь президента района Грозного
На Западе назвали последствия решения Киева о запрете УПЦ
Популярное видео
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Самуэля Блейза заявил, что никаких переговоров с «Ак Барсом» не было

«Адмирал» обыграл «Норильск» в товарищеском матче