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«Авангард» — «Барыс»: смотреть матч КХЛ онлайн 5 октября

«Авангард» сыграет с «Барысом» в матче КХЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Авангард» и «Барыс» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 5 октября. Матч состоится на «G-Drive Арене» в Омске и начнется в 14.00 по московскому времени.

Встречу «Авангард» — «Барыс» в прямом эфире будут показывать на канале «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги. Трансляция также пройдет в онлайн-сервисе «Кинопоиск», при условии платной подписки.

Кроме того, игру в Омске можно смотреть на телеканале «12» (начало эфира в 16.15 по местному времени) и на казахстанском телеканале «Qazsport» (начало эфира в 15.50 по местному времени).

Ключевые события противостояния «Авангард» — «Барыс» отслеживайте в матч-центре «СЭ».

В этом регулярном чемпионате КХЛ соперники провели по 12 матчей. У «Авангарда» 9 очков, у «Барыса» — 5.

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